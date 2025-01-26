Кайл Кузма о 30 очках: «Сегодня не пытался подстроиться, а показал свой баскетбол»
Кайл Кузма рассказал о настрое на игру с «Финиксом».
Форвард «Вашингтона» обновил личный рекорд сезона, набрав 30 очков, но не смог прервать серию из 13 поражений команды.
«Сегодня я просто решил быть самим собой, не пытаться подстраиваться под то, чем мы тут занимаемся. Руководствовался моментом.
Был более настойчивым, требовал мяч, не просто отбывал номер, позволяя молодым игрокам развиваться. Показал свой баскетбол», – признался баскетболист.
Кузма является одним из основных кандидатов на обмен из команды в это трансферное окно, но интерес к нему на рынке обменов ограничен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Роббинса
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