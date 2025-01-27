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Чендлер Парсонс: «Кайл Кузма присоединился к вечеринке игроков, которые пытаются сменить клуб»

Чендлер Парсон прокомментировал высказывание Кайла Кузмы.

Форвард «Вашингтона» намекнул, что перестает следовать текущим интересам перестраивающегося клуба на площадке.

«Кузма видит, как парни типа Джимми Батлера и Брэдли Била пытаются сменить клуб. Он присоединяется к этой вечеринке. Ему определенно все надоело, он несчастлив в «Вашингтоне».

Мне нравилось, как он подходил «Далласу», но там есть Пи Джей Вашингтон, который делает то же самое. Я бы хотел посмотреть на него в «Сакраменто» или «Голден Стэйт» со Стефом. Он один из тех парней, которые отлично взаимодействуют с «шутерами».

Его можно поставить в любую из хороших команд – в «Мемфис» или «Хьюстон» – и он найдет там себе место. Ему не нужен постоянно мяч, изоляции. Он отлично взаимодействует с хорошими баскетболистами, чего ему не хватает в «Вашингтоне», – заключил Парсонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoГолден Стэйт
logoВашингтон
logoЧендлер Парсонс
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoХьюстон
logoКайл Кузма
logoБрэдли Бил
logoДаллас
logoФиникс
logoСакраменто
logoМемфис
возможные переходы
logoПи Джей Вашингтон
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