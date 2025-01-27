Чендлер Парсонс: «Кайл Кузма присоединился к вечеринке игроков, которые пытаются сменить клуб»

Чендлер Парсон прокомментировал высказывание Кайла Кузмы.

Форвард «Вашингтона» намекнул , что перестает следовать текущим интересам перестраивающегося клуба на площадке.

«Кузма видит, как парни типа Джимми Батлера и Брэдли Била пытаются сменить клуб. Он присоединяется к этой вечеринке. Ему определенно все надоело, он несчастлив в «Вашингтоне».

Мне нравилось, как он подходил «Далласу », но там есть Пи Джей Вашингтон, который делает то же самое. Я бы хотел посмотреть на него в «Сакраменто» или «Голден Стэйт » со Стефом. Он один из тех парней, которые отлично взаимодействуют с «шутерами».

Его можно поставить в любую из хороших команд – в «Мемфис» или «Хьюстон» – и он найдет там себе место. Ему не нужен постоянно мяч, изоляции. Он отлично взаимодействует с хорошими баскетболистами, чего ему не хватает в «Вашингтоне», – заключил Парсонс.