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  • После назначения Нико Харрисона генменеджером «Мэверикс» клуб покинули ряд близких Дончичу сотрудников и игроков
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После назначения Нико Харрисона генменеджером «Мэверикс» клуб покинули ряд близких Дончичу сотрудников и игроков

Нико Харрисон перед обменом Дончича расстался со многими близкими ему людьми.

После назначения Харрисона на пост генерального менеджера «Мэверикс» в 2021 году клуб покинули ряд близких словенцу сотрудников и игроков.

В этот список входят Скотт Томлин (многолетний глава пресс-службы «Далласа»), Кэйси Смит (врач, друг Дончича), Игор Кокошков (ассистент тренера; работал с Лукой в сборной Словении и помогал лично ему во время разминок), Джамал Мозли (ассистент), а также игроки Джейлен Брансон, Дориан Финни-Смит и Бобан Марьянович.

В воскресенье «Мэверикс» по собственной инициативе сенсационно обменяли Дончича в «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Diggin Basketball
logoИгор Кокошков
logoЛейкерс
logoДжамал Мозли
Нико Харрисон
logoДаллас
logoНБА
logoЛука Дончич
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