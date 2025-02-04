После назначения Нико Харрисона генменеджером «Мэверикс» клуб покинули ряд близких Дончичу сотрудников и игроков

Нико Харрисон перед обменом Дончича расстался со многими близкими ему людьми.

После назначения Харрисона на пост генерального менеджера «Мэверикс» в 2021 году клуб покинули ряд близких словенцу сотрудников и игроков.

В этот список входят Скотт Томлин (многолетний глава пресс-службы «Далласа »), Кэйси Смит (врач, друг Дончича), Игор Кокошков (ассистент тренера; работал с Лукой в сборной Словении и помогал лично ему во время разминок), Джамал Мозли (ассистент), а также игроки Джейлен Брансон, Дориан Финни-Смит и Бобан Марьянович.

В воскресенье «Мэверикс» по собственной инициативе сенсационно обменяли Дончича в «Лейкерс ».