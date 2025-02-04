Майкл Портер об обмене Дончича: «Со временем должны всплыть какие-то факты, потому что иначе это не имеет никакого смысла»
Майкл Портер считает обмен Луки Дончича в «Лейкерс» подозрительным.
«Как это вообще возможно? Человек вывел команду в финал. На кого его вообще возможно обменять, если это не делает вас чемпионами?
Я выходил на площадку против Луки, это уникальный баскетболист, такие рождаются раз в сто лет. Мне все еще кажется, что со временем должны всплыть какие-то факты, потому что иначе это не имеет никакого смысла, если честно. Все это кажется немного странным.
Это только моя точка зрения, конечно. В клубах есть менеджеры, которые принимают решения и считают, что делают свои команды лучше. Но мне все это кажется странным», – заявил форвард «Денвера».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Nuggets
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