Майкл Портер об обмене Дончича: «Со временем должны всплыть какие-то факты, потому что иначе это не имеет никакого смысла»

Майкл Портер считает обмен Луки Дончича в «Лейкерс» подозрительным.

«Как это вообще возможно? Человек вывел команду в финал. На кого его вообще возможно обменять, если это не делает вас чемпионами?

Я выходил на площадку против Луки, это уникальный баскетболист, такие рождаются раз в сто лет. Мне все еще кажется, что со временем должны всплыть какие-то факты, потому что иначе это не имеет никакого смысла, если честно. Все это кажется немного странным.

Это только моя точка зрения, конечно. В клубах есть менеджеры, которые принимают решения и считают, что делают свои команды лучше. Но мне все это кажется странным», – заявил форвард «Денвера».