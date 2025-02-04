Брайан Уиндхорст: «Мэверикс» не верили в супермаксимальное продление для Луки на 350 миллионов»
Инсайдер рассказал, почему «Даллас» захотел ту компенсацию, которую в итоге получил, а также отметил, что клуб опасался по поводу грядущего продления контракта словенца, кондиции которого всегда вызывали вопросы.
«Важно помнить, что у «Мэверикс» есть другой звездный игрок, Кайри Ирвинг, которому чуть за 30. У них есть некий график, им надо соответствовать Кайри. Получение условных шести пиков вряд ли помогло бы прямо сейчас и не совпадало с карьерной траекторией Ирвинга. Поэтому они и говорят, что хотели получить игрока, который способен помочь победить сейчас... Именно таким они видят Энтони Дэвиса.
Общаясь с управленцами и различными людьми в лиге, я понял еще одну важную вещь. «Мэверикс» не верят в эту историю с супермаксимальным продлением для Луки. 350 миллионов долларов. Это спорное и потенциально катастрофическое решение», – рассказал журналист ESPN.
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