Брайан Уиндхорст: «Мэверикс» не верили в супермаксимальное продление для Луки на 350 миллионов»

Брайан Уиндхорст объяснил мотивацию «Мэверикс» в обмене Луки Дончича.

Инсайдер рассказал, почему «Даллас» захотел ту компенсацию, которую в итоге получил, а также отметил, что клуб опасался по поводу грядущего продления контракта словенца, кондиции которого всегда вызывали вопросы.

«Важно помнить, что у «Мэверикс» есть другой звездный игрок, Кайри Ирвинг, которому чуть за 30. У них есть некий график, им надо соответствовать Кайри. Получение условных шести пиков вряд ли помогло бы прямо сейчас и не совпадало с карьерной траекторией Ирвинга. Поэтому они и говорят, что хотели получить игрока, который способен помочь победить сейчас... Именно таким они видят Энтони Дэвиса.

Общаясь с управленцами и различными людьми в лиге, я понял еще одну важную вещь. «Мэверикс» не верят в эту историю с супермаксимальным продлением для Луки. 350 миллионов долларов. Это спорное и потенциально катастрофическое решение», – рассказал журналист ESPN.