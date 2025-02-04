Заир Уильямс из «Нетс» поставил 300 долларов на то, что новость об обмене Дончича в «Лейкерс» является фэйком

Заир Уильямс не мог поверить в обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

По словам игрока «Нетс», он поспорил с друзьями на 300 долларов, что новость о трейде словенского защитника является фэйком.

«С ума сойти, вот это обмен! Я даже проиграл пари нескольким парням. Теперь я должен около 300 долларов... Черт, Лука , я думал, они в Далласе уже строят ему статую. Вот тебе и НБА . Никто здесь не застрахован», – поделился своей реакцией на обмен Уильямс.