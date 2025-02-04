Заир Уильямс из «Нетс» поставил 300 долларов на то, что новость об обмене Дончича в «Лейкерс» является фэйком
Заир Уильямс не мог поверить в обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
По словам игрока «Нетс», он поспорил с друзьями на 300 долларов, что новость о трейде словенского защитника является фэйком.
«С ума сойти, вот это обмен! Я даже проиграл пари нескольким парням. Теперь я должен около 300 долларов... Черт, Лука, я думал, они в Далласе уже строят ему статую. Вот тебе и НБА. Никто здесь не застрахован», – поделился своей реакцией на обмен Уильямс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем