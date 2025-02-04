Никола Йокич об обмене Дончича: «Он этого не ожидал, но справится. Лука создан для большой сцены»

Никола Йокич связывался с Лукой Дончичем после обмена словенца в «Лейкерс».

«Я написал ему. Он, конечно... в смысле, я думаю, он этого не ожидал совсем. Ему сейчас нужно побыть с семьей, это очень серьезное изменение в жизни.

Это бизнес. Никто этого не ожидал, особенно он. В этой лиге никто не может чувствовать себя в безопасности. Но мне кажется, он хорошо справится. Он создан для чего-то крупного, для большой сцены, хотя вроде как в «Далласе » с этим проблем тоже не было», – рассказал центровой «Наггетс».