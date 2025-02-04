«Голден Стэйт» отказался от варианта с Заком Лавином в надежде заполучить игрока с более громким именем

Стало известно, почему Зак Лавин не перешел в «Голден Стэйт» .

Как сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер, «Уорриорз» отказались от варианта с экс-игроком «Буллс» в надежде выменять перед дедлайном игрока с более громким именем.

Калифорнийцы имели хорошие шансы на Лавина , который в итоге оказался в «Сакраменто », но ключевые фигуры в руководстве клуба (Джо Лэйкоб, Майк Данливи) решили сделать ставку на более серьезную сделку.