«Голден Стэйт» рассматривает Зака ​​Лавина как более безопасный вариант, чем Джимми Батлер

«Уорриорз» считают Зака ​​Лавина более безопасным вариантом, чем Джимми Батлер.

«В клубе считают Лавина более безопасным вариантом.

В свои 29 лет он на пять с половиной лет моложе и примерно на 6 миллионов долларов дешевле Батлера в этом сезоне, хотя у него более длинный контракт и недавно были проблемы со здоровьем. Риски есть везде», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.