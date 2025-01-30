«Голден Стэйт» рассматривает Зака Лавина как более безопасный вариант, чем Джимми Батлер
«Уорриорз» считают Зака Лавина более безопасным вариантом, чем Джимми Батлер.
«В клубе считают Лавина более безопасным вариантом.
В свои 29 лет он на пять с половиной лет моложе и примерно на 6 миллионов долларов дешевле Батлера в этом сезоне, хотя у него более длинный контракт и недавно были проблемы со здоровьем. Риски есть везде», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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