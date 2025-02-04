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Луку Дончича сфотографировали в худи с эмблемой «Лейкерс»

Лука Дончич впервые замечен в экипировке «Лейкерс».

Словенца сфотографировали в худи с эмблемой «озерников» на улице в Лос-Анджелесе.

В воскресенье «Даллас» неожиданно обменял одну из главных звезд НБА в «Лейкерс». Во вторник калифорнийцы проведут презентацию разыгрывающего.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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Баскетбол - фото
светская хроника
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