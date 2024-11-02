«Прямая трансляция из Лебронто». Леброн пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика»
Леброн Джеймс вернул знаменитое «Лебронто».
Звездный форвард «Лейкерс» пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика».
Джеймс подписал соответствующую фотографию в сторис словами «Прямая трансляция из Лебронто».
«Кавальерс» Джеймса ранее неоднократно побеждали «Торонто», в результате канадцев стали подкалывать прозвищем «Лебронто».
В пятницу «Лейкерс» победили 131:125, Джеймс набрал 27 очков, 6 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
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