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«Прямая трансляция из Лебронто». Леброн пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика»

Леброн Джеймс вернул знаменитое «Лебронто».

Звездный форвард «Лейкерс» пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика».

Джеймс подписал соответствующую фотографию в сторис словами «Прямая трансляция из Лебронто».

«Кавальерс» Джеймса ранее неоднократно побеждали «Торонто», в результате канадцев стали подкалывать прозвищем «Лебронто».

В пятницу «Лейкерс» победили 131:125, Джеймс набрал 27 очков, 6 подборов и 10 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
светская хроника
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