Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Благодарен за возможность. У меня только одна цель – выигрывать титулы»

Лука Дончич отреагировал на обмен в «Лейкерс».

«Благодарен за эту потрясающую возможность. Баскетбол для меня все, и независимо от места, где я играю, буду делать это с теми же удовольствием, страстью и единственной целью – выигрывать титулы», – написал словенец в соцсетях.

Дончич перешел в «Лейкерс» в результате обмена из «Далласа».