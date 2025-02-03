Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Благодарен за возможность. У меня только одна цель – выигрывать титулы»
Лука Дончич отреагировал на обмен в «Лейкерс».
«Благодарен за эту потрясающую возможность. Баскетбол для меня все, и независимо от места, где я играю, буду делать это с теми же удовольствием, страстью и единственной целью – выигрывать титулы», – написал словенец в соцсетях.
Дончич перешел в «Лейкерс» в результате обмена из «Далласа».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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