Леброн Джеймс может отложить завершение карьеры в связи с переходом в «Лейкерс» Дончича

Переход Луки Дончича может повлиять на длительность карьеры Леброна Джеймса.

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, 40-летний форвард «Лейкерс » может отложить завершение карьеры на более поздний срок в связи с переходом в «Лейкерс» звездного словенца.

Предполагалось, что предстоящий сезон станет последним для Джеймса , но после сенсационного обмена 4-кратный чемпион НБА может изменить такой подход.

«Для Леброна это стало бы шансом побороться за чемпионские титулы», – пишет Макменамин.