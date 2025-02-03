Билл Симмонс: «Дончич уделывает «Оклахому», а именно они являются основными фаворитами на Западе»

Билл Симмонс считает возможным попадание «Лейкерс» в финал НБА.

«Меня сейчас стошнит, но приходится ставить все на Луку . Считаю его неудержимым в атаке, ему нужен был подобный пинок под зад, чтобы добавить мотивации. Думаю, они могут добраться до финала.

Он уделывает «Оклахому», а это основной фаворит на Западе. Именно их надо обыграть, и он всегда отлично смотрится в матчах с ними. Как победить «Денвер»? Два сверходаренных атакующих баскетболиста.

Ну и фактор Леброна . Это для него просто спасательный круг. Еще один реальный шанс на последний титул. Всем будет с ними тяжело.

Есть и обратная сторона. Они кастастрофически плохо защищаются. Их нельзя выпускать втроем с Остином Ривзом. Им нужен защитник под кольцом.

Но он как Йокич. Даже когда «Денвер» выглядел действительно дерьмово на старте сезона, я не вычеркивал их из списка претендентов, потому что там Йокич», – заключил обозреватель The Ringer.