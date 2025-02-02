Леброн Джеймс планирует остаться в «Лейкерс» (Крис Хэйнс)

Леброн Джеймс намерен остаться в составе «Лейкерс» после дедлайна 6 февраля.

Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Источники в лиге сообщили мне, что Леброн Джеймс намерен остаться в составе «Лейкерс » после дедлайна обменов 6 февраля.

Так что, даже несмотря на то, что «Лейкерс» смогли провести одну из крупнейших сделок в недавней истории, Леброн Джеймс планирует остаться в «Лейкерс», – сказал Хэйнс.

Ранее журналист ESPN Дэйв Макменамин сообщил, что Джеймс узнал о громком обмене между «Лейкерс» и «Далласом», когда поздно вечером отправился перекусить с семьей после победы своей команды над «Никс». По словам Макменамина, Джеймс был очень удивлен обменом и понятия не имел о готовящейся сделке.