Леброн Джеймс планирует остаться в «Лейкерс» (Крис Хэйнс)
Леброн Джеймс намерен остаться в составе «Лейкерс» после дедлайна 6 февраля.
Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
«Источники в лиге сообщили мне, что Леброн Джеймс намерен остаться в составе «Лейкерс» после дедлайна обменов 6 февраля.
Так что, даже несмотря на то, что «Лейкерс» смогли провести одну из крупнейших сделок в недавней истории, Леброн Джеймс планирует остаться в «Лейкерс», – сказал Хэйнс.
Ранее журналист ESPN Дэйв Макменамин сообщил, что Джеймс узнал о громком обмене между «Лейкерс» и «Далласом», когда поздно вечером отправился перекусить с семьей после победы своей команды над «Никс». По словам Макменамина, Джеймс был очень удивлен обменом и понятия не имел о готовящейся сделке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем