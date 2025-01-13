Джейлен Брансон: «Денвер» находится ниже, чем в прошлом году, а Йокича до сих пор называют MVP»

Джейлен Брансон прокомментировал «Гонку за MVP».

«Йокич играет поразительно. У него сумасшедшие показатели. Но «Наггетс» находятся ниже своей прошлогодней позиции. И люди все равно называют его MVP.

Индивидуально он этого заслуживает, но когда Лука Дончич набирал почти трипл-дабл, но позиция его команды не соответствовала ожиданиям зрителей, это считали серьезным аргументом против него.

Конечно, сейчас Шэй Гилджес-Александер выходит на первое место в дискуссии. Но мне все равно не понятно, почему факты по-разному интерпретируются в отношении разных людей», – заявил защитник «Нью-Йорка».

«Денвер » идет 4-м на Западе с результатом 23-15. Прошлый регулярный сезон команда завершила 2-й с показателями 57-25.