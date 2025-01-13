Джейлен Брансон: «Денвер» находится ниже, чем в прошлом году, а Йокича до сих пор называют MVP»
Джейлен Брансон прокомментировал «Гонку за MVP».
«Йокич играет поразительно. У него сумасшедшие показатели. Но «Наггетс» находятся ниже своей прошлогодней позиции. И люди все равно называют его MVP.
Индивидуально он этого заслуживает, но когда Лука Дончич набирал почти трипл-дабл, но позиция его команды не соответствовала ожиданиям зрителей, это считали серьезным аргументом против него.
Конечно, сейчас Шэй Гилджес-Александер выходит на первое место в дискуссии. Но мне все равно не понятно, почему факты по-разному интерпретируются в отношении разных людей», – заявил защитник «Нью-Йорка».
«Денвер» идет 4-м на Западе с результатом 23-15. Прошлый регулярный сезон команда завершила 2-й с показателями 57-25.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Roommates Show
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