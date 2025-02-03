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Нико Харрисон об обмене Дончича: «Заранее отреагировали на вызов в виде напряженного межсезонья, который мог встать перед клубом»

Нико Харрисон назвал одну из причин обмена Луки Дончича.

По словам генерального менеджера «Мэверикс», клуб беспокоила перспектива выхода суперзвезды НБА на рынок свободных агентов в 2026 году.

«Есть некоторые уникальные моменты касательно контракта Луки, на которые нам пришлось обратить внимание. Есть другие команды, которые готовились к тому, что в какой-то момент он сможет принять решение, хочет ли оставаться с нами или нет.

Станем ли мы давать ему супермаксимальный контракт или нет, станет ли он пользоваться опцией выхода или нет. Нам пришлось принять это все во внимание, и мы заранее отреагировали на вызов в виде крайне напряженного межсезонья, который мог встать перед клубом», – заявил Харрисон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЛука Дончич
Нико Харрисон
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logoДаллас
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