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Андрей Кириленко: «Для «Лейкерс» это ужасный обмен. Команда с Леброном и Дончичем не выиграет титул»

Андрей Кириленко прокомментировал громкую сделку в НБА.

Президент РФБ высказался по поводу обмена разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича на центрового Энтони Дэвиса.

«Конечно, для «Лейкерс» это ужасный обмен. При всей моей любви к Дончичу. Это отличный игрок. Один из самых интересных, на него всегда будут ходить люди. Но именно для борьбы за Кубок Ларри О’Брайена более нужным для целостности команды будет Дэвис.
Смогут ли Леброн и Дончич поделить мяч? В этом я не вижу проблемы. Это умные игроки. Их связка меня не волнует. Но эта команда с Леброном и Дончичем не выиграет титул.
Хотя Лука и доказывал, что способен практически в одиночку доводить свою команду до финала. Но я не верю в повторение этого сценария. Тогда за «Мэверикс» сыграла совокупность факторов. В одном из интервью я даже говорил, что они больше не смогут проделать схожий путь, даже если усилятся. За «Далласом» было очень приятно смотреть, но ты не веришь в их победу.

Естественно, я понимаю для чего клубу из Лос-Анджелеса нужен этот трейд. Им необходимо иметь следующее лицо франшизы, и Дончич идеально подходит на эту роль. Но как будет с результатами вдолгую – огромный вопрос», – рассудил Кириленко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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