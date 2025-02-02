Стивен Эй Смит: «Одна из наиболее шокирующих сделок в истории НБА. На что «Лейкерс» намекают Леброну Джеймсу?»
Стивен Эй Смит прокомментировал обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса.
«Я в шоке. Как и весь баскетбольный мир. Такое нельзя было предположить. В первую очередь, со стороны «Далласа». Лука Дончич – мировая звезда. Мы знаем, чего от него ожидать. Он только что из финала НБА. Каждый год попадает на Матч всех звезд.
Никто бы не подумал о том, что его можно обменять. Теперь гуляет много слухов, которые мы пока не можем подтвердить.
Что говорит переход Энтони Дэвиса с точки зрения намеков «Лейкерс» Леброну Джеймсу? Он еще хочет соревноваться за титул. Дэвис сам говорил, что команде не хватает «большого». Теперь у них вообще некому защищаться под кольцом. Они откладывают все серьезные планы на более позднее время.
Одна из наиболее шокирующих сделок в истории НБА», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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