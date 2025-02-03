«Воссоединились». Демар Дерозан поприветствовал Зака Лавина в «Сакраменто»

Демар Дерозан отреагировал на переход Зака Лавина в «Кингз».

Защитник выложил в сторис фотографию с Матча всех звезд НБА с бывшим одноклубником по «Чикаго », с которым теперь будет выступать в «Сакраменто ». К посту прикреплен трек «Воссоединились».

Дерозан и Лавин были товарищами по команде в «Буллс» с 2021 по 2024 год. Сегодня стало известно о трехсторонней сделке, в результате которой Де’Аарон Фокс перешел из «Кингз» в «Сперс», но калифорнийцы получили 29-летнего Лавина.