В трехстороннем обмене Де’Аарон Фокс перейдет в «Сан-Антонио», Зак Лавин – в «Сакраменто»

В НБА согласован еще один крупный обмен с участием трех команд.

В трехсторонней сделке с участием «Чикаго» разыгрывающий Де’Аарон Фокс перейдет в «Сан-Антонио», защитник Зак Лавин – в «Сакраменто ».

«Сперс»: Де’Аарон Фокс, Джордан Маклафлин

«Кингз»: Зак Лавин , Сиди Сиссоко, пик 1-го раунда 2025 («Шарлотт»), пик 1-го раунда 2027 («Сан-Антонио »), пик 1-го раунда 2031 («Миннесота»), пик 2-го раунда 2025 («Чикаго»), пик 2-го раунда 2028 («Денвер»), пик 2-го раунда 2028 (собственный от «Чикаго »)

«Буллс»: Зак Коллинз, Тре Джонс, Кевин Хертер, пик 1-го раунда 2025 (собственный от «Сан-Антонио»).

27-летний Фокс набирает 25,0 очка, 5,0 подбора и 6,1 передачи в среднем при 46,9% с игры. Он был выставлен на обмен в связи с нежеланием продлевать контракт с «Сакраменто».

Средние показатели 29-летнего Лавина: 24,0 очка, 4,8 подбора и 4,5 передачи за встречу. Перестраивающийся «Чикаго» искал варианты обмена игрока еще с прошлого сезона.