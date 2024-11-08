Владелец «Кингз» Ранадиве поддержал Дерозана в его споре с Дрейком. Он пришел на игру в футболке Кендрика Ламара «Not Like Us»
Владелец «Кингз» Вивек Ранадиве поддержал Демара Дерозана.
Рэпер и поклонник «Торонто» Дрейк недавно высказался по поводу возможной церемонии в честь экс-игрока канадской команды: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам».
Дерозан был упомянут в треке Кендрика Ламара «Not Like Us», высмеивающем Дрейка, снялся в видеоклипе и поучаствовал в живом выступлении. Канадский исполнитель враждует с Ламаром.
Ранадиве пришел на матч с «Торонто» в среду в футболке с надписью «Not Like Us».
Complex
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Complex
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