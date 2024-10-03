Майк Браун: «Демар Дерозан не просто скорер. Он полноценный баскетболист»

Майк Браун приятно удивлен навыками Демара Дерозана.

«Демар Дерозан не просто скорер. Он полноценный баскетболист.

Скажу вам так, некоторые из передач, которые он отдавал на тренировке, казалось, не дойдут до адресата. Но он никогда не паникует во время игры. Действует в своем темпе. Быстро, когда хочет. Медленно, когда ему это нужно.

Он выводил защиту из равновесия. Когда кто-то оставался открытым, он отдавал нужную передачу.

Еще один парень, который знает, как играть в баскетбол, может и хочет разыгрывать, вести мяч и бросать, – это настоящая роскошь. Это поможет нам быть более динамичными в нападении», – заключил главный тренер «Кингз».

Форвард перешел в «Сакраменто» из «Чикаго» этим летом.