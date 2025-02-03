«Лейкерс» выложили трибьют-видео в честь Энтони Дэвиса
«Лейкерс» отдали должное Энтони Дэвису.
Калифорнийский клуб выложил трибьют-видео в честь «большого», который помог команде завоевать чемпионский титул в 2020 году.
«Спасибо за эти шесть потрясающих сезонов, Эй Ди 💜💛», – говорится в подписи.
В воскресенье стало известно о переходе Дэвиса в «Даллас» в результате крупного обмена с участием Луки Дончича.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Лейкерс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем