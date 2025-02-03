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«Лейкерс» выложили трибьют-видео в честь Энтони Дэвиса

«Лейкерс» отдали должное Энтони Дэвису.

Калифорнийский клуб выложил трибьют-видео в честь «большого», который помог команде завоевать чемпионский титул в 2020 году.

«Спасибо за эти шесть потрясающих сезонов, Эй Ди 💜💛», – говорится в подписи.

В воскресенье стало известно о переходе Дэвиса в «Даллас» в результате крупного обмена с участием Луки Дончича.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Лейкерс»
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