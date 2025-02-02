«Лейкерс» не планировали продлевать контракт с Энтони Дэвисом
«Лейкерс» не собирались предлагать Энтони Дэвису продление контракта этим летом.
Контракт 31-летнего центрового рассчитан до 2028 года с опцией игрока на сезон-2027/28. Дэвис имеет право на продление после этого сезона, однако «Лейкерс» не собирались продлевать его контракт, сообщает Yahoo! Sports.
Дэвису будет 36 лет, когда он начнет сезон-2029/30.
Дэвис перешел в «Даллас» в результате трехстороннего обмена. «Лейкерс» получили звездного разыгрывающего «Мэверикс» Луку Дончича.
Согласно источникам, Дэвис не против перехода в «Далласа» и объединения с Кайри Ирвингом. Главный тренер Джейсон Кидд планирует использовать Дэвиса на позиции тяжелого форварда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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