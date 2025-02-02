«Лейкерс» не планировали продлевать контракт с Энтони Дэвисом

«Лейкерс» не собирались предлагать Энтони Дэвису продление контракта этим летом.

Контракт 31-летнего центрового рассчитан до 2028 года с опцией игрока на сезон-2027/28. Дэвис имеет право на продление после этого сезона, однако «Лейкерс » не собирались продлевать его контракт, сообщает Yahoo! Sports.

Дэвису будет 36 лет, когда он начнет сезон-2029/30.

Дэвис перешел в «Даллас» в результате трехстороннего обмена. «Лейкерс» получили звездного разыгрывающего «Мэверикс» Луку Дончича.

Согласно источникам, Дэвис не против перехода в «Далласа » и объединения с Кайри Ирвингом. Главный тренер Джейсон Кидд планирует использовать Дэвиса на позиции тяжелого форварда.