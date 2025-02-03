«Бостон» победил «Филадельфию», уступая в 3-й четверти 26 очков

«Селтикс» совершили крупный камбэк во встрече с «Сиксерс».

«Бостон » победил «Филадельфию» в гостевом матче, уступая за 2:56 до завершения 3-й четверти 26 очков (64:90).

В оставшееся время действующие чемпионы превзошли соперника со счетом 54:20, реализовав 12 из 16 трехочковых за последние 15 минут игры. «Селтикс» в итоге победили 118:110 на арене Wells Fargo Center.

«Сиксерс» провели встречу без ряда ключевых игроков, включая Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа.