«Бостон» победил «Филадельфию», уступая в 3-й четверти 26 очков
«Селтикс» совершили крупный камбэк во встрече с «Сиксерс».
«Бостон» победил «Филадельфию» в гостевом матче, уступая за 2:56 до завершения 3-й четверти 26 очков (64:90).
В оставшееся время действующие чемпионы превзошли соперника со счетом 54:20, реализовав 12 из 16 трехочковых за последние 15 минут игры. «Селтикс» в итоге победили 118:110 на арене Wells Fargo Center.
«Сиксерс» провели встречу без ряда ключевых игроков, включая Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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