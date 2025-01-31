«Селтикс», «Никс» и «Наггетс» в числе команд, которым интересен Гершон Ябуселе
Гершон Ябуселе может вернуться в родной клуб.
Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Селтикс», «Никс» и «Наггетс» ходят в число команд, которым интересен французский «большой».
29-летний форвард «Филадельфии» набирает 10,4 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 61,2% двухочковых и 39,3% трехочковых бросков.
«Филадельфия» занимает 11-ю строчку на Востоке с результатом 19-27.
Ябуселе ранее уже выступал за «Бостон» и был любимцем болельщиков команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем