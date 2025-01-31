«Селтикс», «Никс» и «Наггетс» в числе команд, которым интересен Гершон Ябуселе

Гершон Ябуселе может вернуться в родной клуб.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Селтикс», «Никс» и «Наггетс» ходят в число команд, которым интересен французский «большой».

29-летний форвард «Филадельфии» набирает 10,4 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 61,2% двухочковых и 39,3% трехочковых бросков.

«Филадельфия » занимает 11-ю строчку на Востоке с результатом 19-27.

Ябуселе ранее уже выступал за «Бостон » и был любимцем болельщиков команды.