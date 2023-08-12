Анастасия Олаири Косу об Играх СНГ: «Приятно играть в такой атмосфере, давно такого не было»

Форвард сборной России по баскетболу 3×3 Анастасия Олаири Косу в интервью «Матч ТВ» призналась, что скучала по эмоциям от выступлений за сборную на международном уровне.

— Когда последний раз играли за сборную на международном турнире?

— В 2019‑м, на чемпионате мира U‑19, в Дебрецене.

— Большой перерыв, нервничали?

— Мандража не было, я уже играла финальные матчи Кубка России и премьер‑лиги, знаю, что такое ответственные игры, волнения не было. Но приятно играть в такой атмосфере, давно такого не было.

— Какие планы дальше?

— Сейчас лично у меня будет небольшой отпуск, и 21 августа приступаю к тренировкам в клубе. Отпуск будет активный, нужно уже готовиться к соревнованиям.

— Без моря?

— Уже ездили на море, уже хватит отдыхать.

Косу в составе сборной России по баскетболу 3×3 стала победительницей Игр СНГ, которые проходят в Беларуси. В субботу россиянки обыграли белорусок в финальном матче со счетом 12:10.

Анастасия Олаири Косу