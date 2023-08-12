Россия завоевала золото и серебро в баскетболе 3х3 на II Играх стран СНГ

Теги фото Баскетбол 3х3 Игры стран СНГ Анастасия Косу юниорская сборная России 3х3 Григорий Тучков Баскетбол

В Минске завершился турнир по баскетболу 3х3, ставший частью II Игр стран СНГ.

Женская юниорская сборная защитила титул чемпионок, а мужская, уступив в финальной игре, завоевала серебро. Самыми ценными игроками в своих командах стали Анастасия Щеколдина и Григорий Тучков.

Мужской турнир:

1. Беларусь-1 (Иван Балдуев, Кирилл Васковцов, Даниил Коско и Илья Милашевский).
2. Россия (Павел Морозов, Леонид Тарасов, Григорий Тучков и Иван Чиганов).
3. Беларусь-2 (Артем Брашко, Антон Гайдель, Алексей Шевченко и Алексей Юдкин).

Женский турнир:

1. Россия (Яна Эльберг, Анастасия Олаири Косу, Анастасия Щеколдина и Мария Яцемирская).
2. Беларусь-1 (Елена Титовец, Евгения Бернацкая, Полина Доменюк и Александра Полубок).
3. Беларусь-2 (Ксения Шепель, Яна Макуца, Полина Катлинская и Карина Курстак).

Снимался со звездами Голливуда, учился на экономиста, начинал с вольной борьбы, а стал самым популярным данкером России

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