Россия завоевала золото и серебро в баскетболе 3х3 на II Играх стран СНГ

В Минске завершился турнир по баскетболу 3х3, ставший частью II Игр стран СНГ.

Женская юниорская сборная защитила титул чемпионок, а мужская, уступив в финальной игре, завоевала серебро. Самыми ценными игроками в своих командах стали Анастасия Щеколдина и .

Мужской турнир:

1. Беларусь-1 (Иван Балдуев, Кирилл Васковцов, Даниил Коско и Илья Милашевский).

2. Россия (Павел Морозов, Леонид Тарасов, Григорий Тучков и Иван Чиганов).

3. Беларусь-2 (Артем Брашко, Антон Гайдель, Алексей Шевченко и Алексей Юдкин).

Женский турнир:

1. Россия (Яна Эльберг, Анастасия Олаири Косу, Анастасия Щеколдина и Мария Яцемирская).

2. Беларусь-1 (Елена Титовец, Евгения Бернацкая, Полина Доменюк и Александра Полубок).

3. Беларусь-2 (Ксения Шепель, Яна Макуца, Полина Катлинская и Карина Курстак).

Снимался со звездами Голливуда, учился на экономиста, начинал с вольной борьбы, а стал самым популярным данкером России