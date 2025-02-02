«Вероятно, он не хочет со мной разговаривать». Лука Дончич игнорирует сообщения и звонки Нико Харрисона
Лука Дончич не общается с Нико Харрисоном после обмена в «Лейкерс».
Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон признался, что по состоянию на раннее утро воскресенья он еще не общался напрямую с Лукой Дончичем, только с агентом игрока Биллом Даффи.
По словам Харрисона, он отправил текстовое сообщение и оставил голосовое сообщение Дончичу, но тот не ответил.
«Я предполагаю, что он, вероятно, не хочет со мной разговаривать», – сказал Харрисон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Dallas Morning News
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