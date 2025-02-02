«Вероятно, он не хочет со мной разговаривать». Лука Дончич игнорирует сообщения и звонки Нико Харрисона

Лука Дончич не общается с Нико Харрисоном после обмена в «Лейкерс».

Генеральный менеджер «Далласа » Нико Харрисон признался, что по состоянию на раннее утро воскресенья он еще не общался напрямую с Лукой Дончичем , только с агентом игрока Биллом Даффи.

По словам Харрисона, он отправил текстовое сообщение и оставил голосовое сообщение Дончичу, но тот не ответил.

«Я предполагаю, что он, вероятно, не хочет со мной разговаривать», – сказал Харрисон.