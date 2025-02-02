Журналист Тим Макмэн: «Мэверикс» чувствовали себя заложниками в связи с продлением контракта Луки Дончича»

«Мэверикс» чувствовали себя «заложниками» в связи с продлением контракта Дончича.

«Многие люди в «Мэверикс» использовали термин «в заложниках», чтобы описать, как они себя чувствовали, полагаясь на Луку , с этим надвигающимся обязательством в 350 миллионов долларов, которое должно было прийти этим летом.

Они чувствовали, что нет хорошего решения. Либо вы подписываете с ним это продление и живете в страхе, либо не подписываете и знаете, что он не останется с вами долго. Тогда вы рискуете потерять его и ничего не получить взамен», – сказал журналист ESPN.