Журналист Тим Макмэн: «Мэверикс» чувствовали себя заложниками в связи с продлением контракта Луки Дончича»
«Мэверикс» чувствовали себя «заложниками» в связи с продлением контракта Дончича.
«Многие люди в «Мэверикс» использовали термин «в заложниках», чтобы описать, как они себя чувствовали, полагаясь на Луку, с этим надвигающимся обязательством в 350 миллионов долларов, которое должно было прийти этим летом.
Они чувствовали, что нет хорошего решения. Либо вы подписываете с ним это продление и живете в страхе, либо не подписываете и знаете, что он не останется с вами долго. Тогда вы рискуете потерять его и ничего не получить взамен», – сказал журналист ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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