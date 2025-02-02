Обмен Леброна Джеймса «нельзя исключать» до дедлайна 6 февраля (The Athletic)

«Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса до дедлайна.

По словам инсайдера The Athletic Йована Бухи, не следует исключать возможность обмена суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса после громкого перехода Луки Дончича в лос-анджелесскую команду.

Как ранее сообщал ESPN, Джеймс был очень удивлен, услышав об обмене Энтони Дэвиса на Дончича, так как понятия не имел о готовящейся сделке. Согласно источникам из лиги, на данный момент неясно, что чувствует Джеймс после завершения сделки.

Джеймс — один из двух игроков НБА , в контракте которых есть пункт о запрете обмена, но, по словам Бухи, скоро появятся слухи о возможной сделке с «Голден Стэйт ».