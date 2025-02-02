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Обмен Леброна Джеймса «нельзя исключать» до дедлайна 6 февраля (The Athletic)

«Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса до дедлайна.

По словам инсайдера The Athletic Йована Бухи, не следует исключать возможность обмена суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса после громкого перехода Луки Дончича в лос-анджелесскую команду.

Как ранее сообщал ESPN, Джеймс был очень удивлен, услышав об обмене Энтони Дэвиса на Дончича, так как понятия не имел о готовящейся сделке. Согласно источникам из лиги, на данный момент неясно, что чувствует Джеймс после завершения сделки.

Джеймс — один из двух игроков НБА, в контракте которых есть пункт о запрете обмена, но, по словам Бухи, скоро появятся слухи о возможной сделке с «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
возможные переходы
logoЛука Дончич
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