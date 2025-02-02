«Потом мы вдруг подумали: «А ты бы это сделал?» Нико Харрисон рассказал о беседах с Робом Пелинкой об обмене Луки Дончича

Нико Харрисон рассказал, как родилась идея обмена Луки Дончича в «Лейкерс».

Генеральный менеджер «Далласа » Нико Харрисон рассказал, что он и руководитель «Лейкерс» Роб Пелинка начали обсуждать «баскетбольные» темы больше месяца назад.

«А потом мы вдруг подумали: «А ты бы это сделал?» «Нет, ты шутишь, да?» «Хм. Интересно. Может быть, я бы и сделал». «Потом это просто нарастало со временем в течение последних трех недель», – добавил Харрисон.

Звездный разыгрывающий Лука Дончич перейдет из «Далласа» в «Лейкерс » в результате трехстороннего обмена.