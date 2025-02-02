Нико Харрисон об обмене Луки Дончича: «Моя работа — принимать трудные решения»

Нико Харрисон заявил, что обмен Луки Дончича был трудным, но правильным решением.

«Я понимаю, почему болельщики были шокированы изначально. Но я считаю, что мы получили шанс победить сейчас и побеждать в будущем.

Это наша главная цель, и ради этого мы здесь. Это один из тех случаев, когда моя работа — принимать трудные решения, которые ставят наши цели на первое место», – сказал генеральный менеджер «Далласа ».

Звездный разыгрывающий Лука Дончич перейдет в «Лейкерс » в результате трехстороннего обмена.