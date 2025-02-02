Нико Харрисон об обмене Луки Дончича: «Моя работа — принимать трудные решения»
Нико Харрисон заявил, что обмен Луки Дончича был трудным, но правильным решением.
«Я понимаю, почему болельщики были шокированы изначально. Но я считаю, что мы получили шанс победить сейчас и побеждать в будущем.
Это наша главная цель, и ради этого мы здесь. Это один из тех случаев, когда моя работа — принимать трудные решения, которые ставят наши цели на первое место», – сказал генеральный менеджер «Далласа».
Звездный разыгрывающий Лука Дончич перейдет в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Dallas Morning News
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