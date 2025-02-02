НБА одобрила сделку по обмену Луки Дончича в «Лейкерс»
Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» одобрен НБА.
«Дело сделано. Все официально. Одобрено НБА», – написал журналист AP Тим Рейнольдс.
По данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич перейдет в «Лейкерс» в результате трехсторонней сделки с участием «Юты».
«Лейкерс» получат Дончича, а также форвардов Макси Клебера и Маркиффа Морриса. В «Даллас» отправятся центровой Энтони Дэвис, защитник Макс Кристи и драфт-пик 1-го раунда 2029 года от «Лейкерс». «Юта» получит защитника Джейлена Худа-Шифино, а также драфт-пики 2-го раунда «Клипперс» (2025) и «Мэверикс» (2025).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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