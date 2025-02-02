НБА одобрила сделку по обмену Луки Дончича в «Лейкерс»

Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» одобрен НБА.

«Дело сделано. Все официально. Одобрено НБА», – написал журналист AP Тим Рейнольдс.

По данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании звездный разыгрывающий «Далласа » Лука Дончич перейдет в «Лейкерс» в результате трехсторонней сделки с участием «Юты».

«Лейкерс» получат Дончича, а также форвардов Макси Клебера и Маркиффа Морриса . В «Даллас» отправятся центровой Энтони Дэвис , защитник Макс Кристи и драфт-пик 1-го раунда 2029 года от «Лейкерс». «Юта» получит защитника Джейлена Худа-Шифино, а также драфт-пики 2-го раунда «Клипперс» (2025) и «Мэверикс» (2025).