Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс мечтал играть с Лукой Дончичем много лет»
По словам Брайана Уиндхорста, Леброн Джеймс «мечтал» играть с Лукой Дончичем.
«Леброн мечтал играть с Лукой Дончичем много лет.
Он никогда об этом не думал, но очень хотел. Когда Лука собирался подписать контракт с Nike, Леброн уговаривал его выбрать его бренд обуви. Он пытался завербовать его, он представлял, как они будут играть вместе.
Я еще не говорил с Леброном, но думаю, что он в восторге, потому что он мечтал об этом. И я уверен, что он никогда не думал, что это произойдет», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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