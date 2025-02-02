Лука Дончич планирует вернуться после травмы 8 февраля
Лука Дончич может дебютировать за «Лейкерс» уже на следующей неделе.
Возвращение звездного разыгрывающего после травмы икроножной мышцы было запланировано на 8 февраля, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники.
По словам Стейна, опасения «Далласа» по поводу физической формы Дончича повлияли на решение клуба обменять защитника в «Лейкерс».
В субботу, 8 февраля, «Лейкерс» проведут домашний матч против «Индианы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем