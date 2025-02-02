Лука Дончич планирует вернуться после травмы 8 февраля

Лука Дончич может дебютировать за «Лейкерс» уже на следующей неделе.

Возвращение звездного разыгрывающего после травмы икроножной мышцы было запланировано на 8 февраля, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники.

По словам Стейна, опасения «Далласа» по поводу физической формы Дончича повлияли на решение клуба обменять защитника в «Лейкерс».

В субботу, 8 февраля, «Лейкерс » проведут домашний матч против «Индианы».