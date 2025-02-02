Рентген не выявил серьезной травмы у О Джи Ануноби
О Джи Ануноби, вероятно, избежал серьезной травмы.
По словам главного тренера «Нью-Йорка» Тома Тибодо, рентген стопы не выявил серьезного повреждения у форварда. Тибодо добавил, что не уверен, делал ли Ануноби МРТ.
Ануноби не доиграл матч против «Лейкерс» (112:128) из-за растяжения правой стопы в третьей четверти.
Результаты «Никс» составляют 52-19 с Ануноби в составе и 30-29 без Ануноби.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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