Рентген не выявил серьезной травмы у О Джи Ануноби

О Джи Ануноби, вероятно, избежал серьезной травмы.

По словам главного тренера «Нью-Йорка » Тома Тибодо , рентген стопы не выявил серьезного повреждения у форварда. Тибодо добавил, что не уверен, делал ли Ануноби МРТ.

Ануноби не доиграл матч против «Лейкерс» (112:128) из-за растяжения правой стопы в третьей четверти.

Результаты «Никс» составляют 52-19 с Ануноби в составе и 30-29 без Ануноби.