Сделка по обмену Луки Дончича, скорее всего, будет оформлена утром в воскресенье

Окончательное оформление обмена Луки Дончича произойдет утром в воскресенье.

По информации репортера Брэда Таунсенда, одобрение и оформление сделки между «Лейкерс », «Далласом » и «Ютой» будут, скорее всего, произведены в воскресенье утром по местному времени.

Ранее сообщалось, что стороны вели переговоры по окончательному виду обмена с участием Луки Дончича и Энтони Дэвиса до позднего вечера субботы.