Сделка по обмену Луки Дончича, скорее всего, будет оформлена утром в воскресенье
Окончательное оформление обмена Луки Дончича произойдет утром в воскресенье.
По информации репортера Брэда Таунсенда, одобрение и оформление сделки между «Лейкерс», «Далласом» и «Ютой» будут, скорее всего, произведены в воскресенье утром по местному времени.
Ранее сообщалось, что стороны вели переговоры по окончательному виду обмена с участием Луки Дончича и Энтони Дэвиса до позднего вечера субботы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэда Таунсенда
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