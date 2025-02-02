Лука Дончич был заранее проинформирован об обмене в «Лейкерс» по итогам переговоров в субботу
Обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса был утвержден в субботу.
Стороны – «Лейкерс», «Даллас» и «Юта» – завершили переговоры поздно вечером. По сообщению инсайдера Марка Стейна, Лука Дончич был заранее уведомлен об обмене.
Разыгрывающий не запрашивал переход из команды.
Трансфер пройдет с задействованием 3 клубов и 6 игроков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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