«Даллас» общался с несколькими клубами для привлечения 3-й стороны к обмену Луки Дончича, но скрывал суть сделки
«Мэверикс» соблюдали режим секретности.
По сообщению инсайдера Джейка Фишера, «Даллас» общался с несколькими клубами на неделе в рамках подготовки сделки по обмену Луки Дончича. Клуб искал 3-ю сторону для принятия дополнительной зарплаты.
Ни один из участников переговоров не подозревал о сути проводимой сделки.
Третьим участником обмена Луки Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса стала «Юта», принявшая контракт защитника Джейлена Худ-Шифино (4 миллиона долларов). «Джаз» получили 2 драфт-пика 2-го раунда за помощь в сделке. «Даллас» смог опуститься ниже порога налога на роскошь.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
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