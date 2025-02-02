Энтони Дэвис отказался от торгового бонуса в 15% при обмене в «Даллас»

Энтони Дэвис помог будущему клубу.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, центровой отказался от торгового бонуса в 15%, который должен был получить в рамках перехода в другой клуб. Сэкономленные «Далласом » средства помогут клубу опуститься ниже налогового порога. Ранее «Мэверикс» превышали его на 5,1 миллиона долларов.

Дэвис перейдет из «Лейкерс » в «Даллас» в результате трехстороннего обмена с участием разыгрывающего Луки Дончича .