Энтони Дэвис отказался от торгового бонуса в 15% при обмене в «Даллас»
Энтони Дэвис помог будущему клубу.
По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, центровой отказался от торгового бонуса в 15%, который должен был получить в рамках перехода в другой клуб. Сэкономленные «Далласом» средства помогут клубу опуститься ниже налогового порога. Ранее «Мэверикс» превышали его на 5,1 миллиона долларов.
Дэвис перейдет из «Лейкерс» в «Даллас» в результате трехстороннего обмена с участием разыгрывающего Луки Дончича.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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