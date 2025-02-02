Генменеджер «Далласа» Нико Харрисон об обмене Луки Дончича на Энтони Дэвиса: «Защита выигрывает титулы»

«Мэверикс» дали первые комментарии по поводу сенсационной сделки.

«Я верю, что защита выигрывает титулы. Считаю, что получение центрового уровня защитной сборной и символической сборной сезона с высокими оборонительными навыками повышает наши шансы. Мы нацелены на победу сейчас и в будущем», – заявил генменеджер команды Нико Харрисон.

По сообщению инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Даллас » был обеспокоен проблемами с физической формой Луки Дончича на фоне приближающегося максимального продления контракта баскетболиста.