Генменеджер «Далласа» Нико Харрисон об обмене Луки Дончича на Энтони Дэвиса: «Защита выигрывает титулы»
«Мэверикс» дали первые комментарии по поводу сенсационной сделки.
«Я верю, что защита выигрывает титулы. Считаю, что получение центрового уровня защитной сборной и символической сборной сезона с высокими оборонительными навыками повышает наши шансы. Мы нацелены на победу сейчас и в будущем», – заявил генменеджер команды Нико Харрисон.
По сообщению инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Даллас» был обеспокоен проблемами с физической формой Луки Дончича на фоне приближающегося максимального продления контракта баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Тима Макмэна
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