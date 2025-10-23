  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»
1

Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»

Егор Дёмин прокомментировал свой дебют.

8-й номер драфта-2025 набрал 14 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 22,3 минуты на площадке в игре с «Шарлотт». Дёмин реализовал 4 из 6 трехочковых попыток и 2 из 2 штрафных.

«Не могу сказать, что поймал какой-то особенный ритм. Работал над броском все лето, ожидал от себя чего-то подобного.

Стал сильнее, проще играть против атлетов подобного уровня. Комфортнее чувствую себя в защите.

Разумеется, много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, контроль ситуации, координация команды, лидерские навыки. Но направление верное.

В защите нам нужно разобраться с ротацией. Точно понять, как мы действуем в разных ситуациях, когда сближаемся. Научиться заставлять соперника совершать нужные нам броски», – поделился россиянин.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1547 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yes Network
logoБруклин
logoШарлотт
logoНБА
logoЕгор Дёмин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Дёмин: «Егор заряжен на трехочковую атаку, которая всегда была его главным оружием. Вижу предпосылки к хорошему игровому времени»
сегодня, 09:47
Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов
сегодня, 08:52
Андрей Кириленко: «Такого дебюта Дёмина мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, уверенность под давлением гостевых трибун»
сегодня, 08:30
Главные новости
Баскетболист «Майами» Терри Розир был арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках
30 минут назад
Влатко Чанчару потребовалась операция на колене, которая стала причиной разрыва контракта с «Миланом», форвард выбыл на весь сезон
сегодня, 11:10
Сербский арбитр Евролиги арестован по подозрению в связях с организованной преступной группой
сегодня, 10:39
Тре Джонсон: «Ориентировался на Кевина Дюрэнта в своем развитии. Сейчас учусь у Си Джей Макколума»
сегодня, 10:28
Дарко Раякович бурно отпраздновал победу «Торонто» над «Атлантой»
сегодня, 10:10Видео
Владимир Дёмин: «Егор заряжен на трехочковую атаку, которая всегда была его главным оружием. Вижу предпосылки к хорошему игровому времени»
сегодня, 09:47
Зайон Уильямсон: «Джеремайя Фирс находит возможности, даже когда нападение рассыпается»
сегодня, 09:40Видео
Матас Бузелис набрал 21 очко и 6 подборов в победной игре против «Детройта»
сегодня, 09:15Видео
Яннис Адетокумбо: «Не обязательно постоянно показывать звездный уровень. 12-15 очков от 5 парней достаточно для побед»
сегодня, 08:59
Чарльз Баркли о крупном поражении «Клипперс»: «У Кавая Ленарда 2 работы, трудно заниматься баскетболом»
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
10 минут назад
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45