Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»
Егор Дёмин прокомментировал свой дебют.
8-й номер драфта-2025 набрал 14 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 22,3 минуты на площадке в игре с «Шарлотт». Дёмин реализовал 4 из 6 трехочковых попыток и 2 из 2 штрафных.
«Не могу сказать, что поймал какой-то особенный ритм. Работал над броском все лето, ожидал от себя чего-то подобного.
Стал сильнее, проще играть против атлетов подобного уровня. Комфортнее чувствую себя в защите.
Разумеется, много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, контроль ситуации, координация команды, лидерские навыки. Но направление верное.
В защите нам нужно разобраться с ротацией. Точно понять, как мы действуем в разных ситуациях, когда сближаемся. Научиться заставлять соперника совершать нужные нам броски», – поделился россиянин.
