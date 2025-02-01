Кэм Томас вернется после Матча всех звезд
Ожидается, что Кэм Томас вернется в строй после перерыва на Матч всех звезд.
Атакующий защитник «Бруклина» не играет с конца ноября из-за растяжения задней поверхности левого бедра. Также Томас является объектом слухов о возможном обмене.
Форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон, который не играет из-за растяжения связок правого голеностопного сустава, вернется со дня на день.
Тяжелый форвард Ноа Клауни получил растяжение связок левого голеностопного сустава и вернется не раньше перерыва на Матч всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем