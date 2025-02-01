Кэм Томас вернется после Матча всех звезд

Ожидается, что Кэм Томас вернется в строй после перерыва на Матч всех звезд.

Атакующий защитник «Бруклина » не играет с конца ноября из-за растяжения задней поверхности левого бедра. Также Томас является объектом слухов о возможном обмене.

Форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон , который не играет из-за растяжения связок правого голеностопного сустава, вернется со дня на день.

Тяжелый форвард Ноа Клауни получил растяжение связок левого голеностопного сустава и вернется не раньше перерыва на Матч всех звезд.