«Орландо» интересуется Де’Аароном Фоксом и Кэмероном Джонсоном
«Орландо» проявляет активность на рынке обменов.
«Мэджик» запросил информацию о Де’Аароне Фоксе («Сакраменто») и Кэмероне Джонсоне («Бруклин») как о потенциальных целях обмена перед дедлайном.
«Внимательно следите за «Мэджик» в течение следующих нескольких дней, поскольку они намерены добавить больше очковой огневой мощи», – пишет репортер Эван Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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