«Орландо» интересуется Де’Аароном Фоксом и Кэмероном Джонсоном

«Орландо» проявляет активность на рынке обменов.

«Мэджик» запросил информацию о Де’Аароне Фоксе («Сакраменто ») и Кэмероне Джонсоне («Бруклин ») как о потенциальных целях обмена перед дедлайном.

«Внимательно следите за «Мэджик» в течение следующих нескольких дней, поскольку они намерены добавить больше очковой огневой мощи», – пишет репортер Эван Сайдери.