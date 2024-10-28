«Хит», «Санз», «Бакс» и «Сиксерс» попробуют заполучить Пи Джей Такера, если он покинет «Клипперс»

Пи Джей Такер интересен нескольким клубам НБА.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Хит», «Санз», «Бакс» и «Сиксерс» попробуют заполучить 39-летнего ветерана, если он выйдет на рынок свободных агентов.

Отмечается, что перечисленные клубы не планируют выменивать Такера у «Клипперс », которые договорились с форвардом, что он не будет играть за калифорнийскую команду.

Такер перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. Форвард выпал из ротации Тайрона Лю на большую часть сезона-23/24.

В контракте Такер остался последний год, за который он заработает 11,5 миллионов долларов.