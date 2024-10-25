«Клипперс» предоставили агенту Пи Джей Такера право вести переговоры по обмену с другими клубами

«Клипперс» намерены расстаться с Пи Джей Такером.

Калифорнийский клуб предоставил агенту форварда Андре Баку право вести переговоры по обмену с другими клубами. Ожидается, что это должно приблизить осуществление трейда.

«Клипперс » и Такер (39 лет, 196 см) ранее достигли соглашения о том, что форвард не будет играть за команду, пока стороны работают над решением вопроса о его будущем.

Такер перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. Форвард выпал из ротации Тайрона Лю на большую часть сезона-23/24.

В контракте Такер остался последний год, за который он заработает 11,5 миллионов долларов.