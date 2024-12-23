«Клипперс» пытаются обменять Пи Джей Такера, Боунса Хайлэнда и набор драфт-пиков на игрока основной ротации

«Клипперс» пытаются улучшить состав команды за счет пакета активов.

Клуб предлагает набор из форварда Пи Джей Такера, защитника Боунса Хайлэнда и нескольких драфт-пиков.

У Пи Джей Такера последний год по текущему контракту на 11,5 миллиона долларов. Игрок не участвует в матчах команды.

Боунс Хайлэнд не сумел найти компромисс по продлению своего соглашения и станет свободным агентом в межсезонье. Защитник набирает 8,2 очка за 11,3 минуты в среднем, реализуя 44,2% трехочковых бросков.

«Клипперс » пытаются усилить текущую ротацию и одновременно готовятся к возвращению в состав форварда Кавая Ленарда .

Команда идет 8-й на Западе с результатом 16-13.