«Клипперс» пытаются обменять Пи Джей Такера, Боунса Хайлэнда и набор драфт-пиков на игрока основной ротации
«Клипперс» пытаются улучшить состав команды за счет пакета активов.
Клуб предлагает набор из форварда Пи Джей Такера, защитника Боунса Хайлэнда и нескольких драфт-пиков.
У Пи Джей Такера последний год по текущему контракту на 11,5 миллиона долларов. Игрок не участвует в матчах команды.
Боунс Хайлэнд не сумел найти компромисс по продлению своего соглашения и станет свободным агентом в межсезонье. Защитник набирает 8,2 очка за 11,3 минуты в среднем, реализуя 44,2% трехочковых бросков.
«Клипперс» пытаются усилить текущую ротацию и одновременно готовятся к возвращению в состав форварда Кавая Ленарда.
Команда идет 8-й на Западе с результатом 16-13.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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