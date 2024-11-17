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Пи Джей Такер чуть не заплатил 75 000 долларов за оригинальные кроссовки Nike Wu-Tang Clan Dunk

Пи Джей Такер был готов купить кроссовки за 75 000 долларов.

Форвард «Клипперс» во время конгресса ComplexCon в Лас-Вегасе рассказал историю о том, как почти заплатил 75 000 долларов за оригинальные кроссовки Nike Wu-Tang Clan Dunk.

Легендарные Wu-Tang Dunk от Nike были выпущены на прошлой неделе, на сегодняшний день средняя цена пары на вторичном рынке составляет более 260 долларов. Однако кроссовки изначально появились в 1999 году для рекламных целей. Согласно слухам, их выпустили ограниченным тиражом в 100 пар.

«За 15 лет я нашел только одну пару 14-го размера, и этот парень хотел за нее первоначальный взнос. Он хотел 75 000 долларов. Вероятно, это была единственная пара 14-го размера. Я всерьез думал о том, чтобы купить, потому что очень хотел эти кроссовки», – рассказал Такер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Complex
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